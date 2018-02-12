الكويت.. انطلاق مؤتمر دولي لإعادة إعمار العراق

تشهد الكويت، اليوم الاثنين، انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق، الذي تستضيفه العاصمة الكويتية على مدار 3 أيام للخروج بإسهامات مجزية لإعادة الإعمار.

وقد باشر المؤتمر بأول الاجتماعات، وهو اجتماع الخبراء رفيعي المستوى حول برنامج إعادة إعمار العراق، ودور المؤسسات للتمويل من الصندوق الكويتي.

وقد أجرى خبراء البنك الدولي والحكومة العراقية تقييماً جديداً أظهر أن الحملة العسكرية التي تدعمها الولايات المتحدة والتي أدت إلى هزيمة تنظيم "داعش" في العراق أسفرت عن خسائر بلغت ما يقرب من 46 مليار دولار.

وبحسب التقييم، فإن الخسائر طالت المنازل ومحطات توليد الكهرباء والمدارس والبنية التحتية المدنية وغيرها من المنشآت.