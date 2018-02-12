قيادي في "الحشد" يهدد القوات الأميركية في العراق

هدد القيادي في ميليشيا #الحشد_الشعبي، قيس الخزعلي، خلال مؤتمر عشائري، باستهداف القوات الأميركية في #العراق، مؤكداً على رفض استمرار الوجود العسكري الأميركي في البلاد بعد القضاء على تنظيم #داعش.

وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر #العبادي، قد أكد، في وقت سابق من الشهر الحالي، وجود خطة حكومية لتخفيض عدد قوات #التحالف_الدولي تدريجياً، لكنه قال إن العراق لا يزال بحاجة إلى الجهد الجوي للتحالف.

من جهته، ذكر المتحدث باسم الحكومة العراقية، سعد الحديثي، أن القوات الأميركية بدأت خفض أعدادها في العراق، بعد أن أعلنت السلطات العراقية "النصر" على تنظيم #داعش.

وقال الحديثي، في تصريح لوكالة "أسوشيتد برس"، إن "المعركة ضد داعش انتهت، وبالتالي فإن عدد القوات الأميركية سيخفض".

إلى ذلك، أوضح المتحدث أن "هذا الانسحاب لا يزال في بدايته، ولا يمكن اعتباره في هذه المرحلة بداية انسحاب نهائي بطبيعة الحال".

من جانبها، أعلنت قيادة قوات التحالف ضد "داعش" أنها غيرت مهمة العمليات في العراق "من مساعدة الأعمال الحربية إلى تثبيت النصر العسكري ضد التنظيم الإرهابي".

واعتبر التحالف في بيان رسمي حصلت "العربية" على نسخة منه أن الانتصار في الموصل سرّع في الانتصارات اللاحقة ضد التنظيم وأن داعش خسر 98% من الأراضي التي كان يسيطر عليها، لكن البيان حذّر من أن التنظيم ربما يتحوّل إلى عمليات "تمرّد"، وأنه ما زال يملك القدرات لشن عمليات قتل ويشكل خطراً على المدنيين والاستقرار، وما زال ملهماً لعمليات إرهابية حول العالم.