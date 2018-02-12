نواب عراقيون يطعنون بقانونية تعديل قانون الانتخابات

وصف رئيس كتلة كفاءات النيابية، هيثم الجبوري، ما حصل في جلسة مجلس النواب والتي تضمنت التصويت على التعديل الثاني لقانون انتخابات مجلس النواب بـ"المهزلة الكبيرة"، فيما يخص فقرة التحصيل الدراسي للمرشح، مشيراً إلى أن عدد النواب داخل القاعة لم يتجاوز 123 نائباً بعد أن غادر القاعة أكثر من 40 نائباً، خاصة وأن رئيس المجلس أعلن أن النصاب 165 نائباً.

وبينت النائبة عن دولة القانون، هدى سجاد، أن كتلتها ستذهب إلى المحكمة الاتحادية للطعن بمقترح التعديل ونصاب الجلسة وآلية التصويت.

وكان البرلمان العراقي أقر خلال جلسة الأحد، برئاسة سليم الجبوري، تعديل قانون الانتخابات للمرة الثانية وبما يسمح لمن لا يحملون الشهادات الجامعية بالترشح للانتخابات المقبلة.

يشار إلى أن هذا التعديل يسمح لقادة الميليشيات بالمشاركة في العملية السياسية، وينص التعديل على أن يكون 20% من أعضاء مجلس النواب المقبل من حاملي شهادة الإعدادية أو ما يعادلها.