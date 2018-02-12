وزير خارجية فرنسا في بغداد للتباحث في إعادة الإعمار

وصل وزير الخارجية الفرنسي جان ايف #لودريان الاثنين إلى بغداد للتباحث مع المسؤولين العراقيين حول إعادة إعمار البلاد وضمان استقراره بعد الهزيمة العسكرية لتنظيم داعش.

وصرح لودريان: "لقد أتيت لأعبر عن دعم #فرنسا ومرافقتكم. سنكون دائما إلى جانبكم كما فعلنا لدى مشاركتنا في التحالف، وسنكون كذلك خلال مرحلة إعادة الإعمار".

ورد نظيره العراقي ابراهيم الجعفري: "نأمل أن نستفيد من الخبرة الفرنسية في إعادة الإعمار"، في الوقت الذي يُفتتح فيه الاثنين مؤتمر في الكويت حول إعادة إعمار #العراق.

ومن المقرر أن يلتقي لودريان الذي زار العراق في آب/أغسطس الماضي رئيس الوزراء حيدر العبادي والرئيس فؤاد معصوم ورئيس البرلمان سليم الجبوري.

وتشكل إعادة إعمار العراق مشروعاً ضخماً تُقدر كلفته بـ100 مليار دولار، بحسب ما أعلن العبادي أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا في أواخر كانون الثاني/يناير الماضي.