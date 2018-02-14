30 مليار لإعادة إعمار العراق.. وبغداد: لا تكفي

أعلنت #الكويت، الأربعاء، أن الالتزامات حيال العراق بلغت 30 مليار دولار خلال المؤتمر الدولي حول إعادة إعمار هذا البلد الذي دمرته ثلاث سنوات من الحرب ضد تنظيم داعش.

وفي تصريح صحافي، قال وزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح الخالد الصباح، الذي تستضيف بلاده المؤتمر، إن "التزام المجموعة الدولية حيال #العراق كان واضحا خلال المؤتمر" مع مبلغ إجمالي قيمته 30 مليار دولار، أي 20،3 مليار يورو.

فيما قال وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، اليوم الأربعاء، إن التعهدات التي قدمت في مؤتمر دولي للمانحين لإعادة بناء العراق "أقل مما يتطلبه العراق".

وأبلغ الجعفري مؤتمرا صحافيا "المبالغ المخصصة ستسهم في إعادة الإعمار لكنها لن تسد الحاجة".

وفي نفس المؤتمر الصحافي، وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس المؤتمر بأنه "نجاح هائل".