أزمة المياه ستطيح بأهوار العراق من لائحة التراث العالمي

حذرت لجنة العلاقات الخارجيـة النيابية، السبت، من خروج #أهوار _العراق من لائحة التراث العالمي عاجلا أم آجلا بسبب تفاقم أزمة المياه.

وقال عضو اللجنة هلال #السهلاني في بيان اليوم "إن أزمة شح المياه هي القضية الأخطر التي تواجه العراق عموما، ولا تقل حساسية عن ملف الموازنة العامة والخلافات السياسية الأخرى في الساحة العراقية، لأنها تهدد المستقبل البيئي لأهوار العراق وعموم الأراضي الزراعية في محافظات الجنوب والفرات الأوسط"، محذرا من أن "العراق سيخسـر إدراج الأهوار على لائحة التراث العالمي عاجلا أم آجلا بسبب تفاقم أزمة المياه".

وأضاف "إن ملف المياه مسألة تنفيذية بحتة تتعلق بالجهات الحكومية، لكن #البرلمان بصدد إعداد صيغة قرار يوصي الحكومة بالتحرك الجاد لتدارك الازمة “، مبينا أن ” ملف المياه سيبقى مطروحا على أجندة الاجتماعات المشتركة للجان النيابية مع الجهات التنفيذية المعنية بعد اختتام أعمال مؤتمر المانحين لإعادة إعمار العراق في الكويت الأسبوع الماضي".

وتابع السهلاني "هناك توجه لاستضافة الوزراء المعنيين في اجتماعات اللجان النيابية إذا تعذر حضورهم في جلسات #البرلمان"، داعيا الحكومة إلى عقد اتفاقات مشتركة مع دول الجوار تستند إلى البروتوكولات والمعاهدات الدولية بضرورة الشراكة والعدالة في توزيع المياه.