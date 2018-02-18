الجبوري يطالب الحكومة بضرورة الإسراع بإغاثة النازحين

أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري خطورة الوضع "المأساوي والمشكلة الإنسانية الكبيرة التي يعاني منها النازحون الذين يعيشون ظروفاً قاهرة في مخيمات النزوح".

وطالب الجبوري، في بيان لمكتبه، الحكومة العراقية والجهات ذات الصلة من وزارتي الهجرة والمهجرين والصحة، بضرورة الإسراع في تقديم العون للعوائل التي تضررت إثر موجة الأمطار الأخيرة، "والتي أسهمت في تفاقم أزمة النازحين الذين أجبروا عليها بسبب تأخر إعمار مناطقهم المدمرة جراء ممارسات داعش الإرهابية".

وأوضح رئيس البرلمان: "إننا أمام مسؤولية تحتم على جميع الأطراف العمل الجاد من أجل تهيئة كل المستلزمات الطارئة للنازحين وإغاثتهم بكل الطرق الممكنة، وأن يكون التوجه المقبل نحو الإسراع في إعادة إعمار مناطقهم وتأهيلها بما يحقق الاستقرار لجميع النازحين وعودة الحياة لطبيعتها الى مدنهم المحررة".

وجدد الجبوري مطالبته للمجتمع الدولي بالوقوف مع العراق لتجاوز هذه الأزمة التي وصفها "بالكبيرة" عبر توفير ملاذات آمنة تتوفر بها سبل العيش، كما أكد على أهمية تشكيل خلية أزمة بالتنسيق مع الحكومة والمنظمات الإنسانية الدولية من أجل إنهاء أزمة النازحين في أسرع وقت ممكن.

وثمن الجبوري الجهود المحلية والدولية التي ساهمت بالتخفيف من معاناة النازحين، مؤكداً حرص البرلمان على تقديم كل الدعم من خلال القرارات والتشريعات التي تضمن حقوق جميع العراقيين بدون استثناء.