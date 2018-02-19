داعش ينصب كمينا ويقتل 27 من الحشد الشعبي شمال بغداد

نصب عناصر من تنظيم #داعش كميناً للقوات الأمنية العراقية في قضاء الحويجة (جنوب غرب #كركوك).

وتمكن الدواعش الذين تنكروا بزي قوات الجيش العراقي، الأحد، من خطف عدد من قوات #الحشد وقتل 27.

في المقابل، أكد الحشد في بيان له الاثنين مقتل 27 من عناصره في كمين #الحويجة.

وقال إن قوة خاصة من الحشد الشعبي تباشر منذ أيام عمليات نوعية لاعتقال عدد من الإرهابيين والخلايا النائمة في منطقة الحويجة والمناطق المحيطة بها، وقد تمكنت من تحقيق إنجازات مهمة إثر ثماني عمليات تم من خلالها اعتقال عدد كبير من الإرهابيين بينهم قادة.

وفي مساء يوم أمس الأحد تعرضت هذه القوة لكمين غادر من قبل مجموعة إرهابية من المنطقة متنكرة بالزي العسكري ما أدى إلى اشتباكات عنيفة دامت لأكثر من ساعتين، حيث بادرت قوة أخرى من الحشد بالدخول إلى المنطقة والتدخل لدحر العدو وقتل عدد منهم، وبسبب كثرة أعداد المهاجمين والأجواء الجوية الصعبة، قتل27 من القوة الخاصة المحاصرة.

ووصف كريم النوري، الناطق باسم قوات الحشد، الهجوم بـ"جريمة نكراء"، داعيا إلى فحص شديد للعائدين إلى مناطقهم المحررة.

وكان الجيش العراقي أعلن في ديسمبر/كانون الأول الماضي الانتصار على تنظيم داعش في جميع أراضي العراق، وذلك بعد أكثر من ثلاث سنوات من القتال، وطرد المسلحين من جميع المناطق التي سيطروا عليها خلال هجوم عام 2014.

غير أن مسؤولين عراقيين وأميركيين حذروا من أن التنظيم سوف يواصل شن هجمات على غرار المتمردين.

والشهر الماضي، شن التنظيم تفجيرات انتحارية متزامنة استهدفت عمالا وباعة جائلين وسط بغداد، ما أدى إلى مقتل 38 شخصاً على الأقل.