اعتقال 20 مطلوباً بعمليات نوعية في البصرة

أعلن قائد عمليات #البصرة الفريق الركن جميل الشمري، اليوم الأربعاء، اعتقال 20 مطلوباً، بعضهم بجرائم "إرهابية"، في عمليات نوعية بمنطقة #القبلة في المحافظة الواقعة في جنوب العراق.

وأضاف الشمري أن العملية تمت بالاستناد لمعلومات استخبارية دقيقة، وقد "تم إلقاء القبض على 20 هدفاً حتى الآن، وهذه الأهداف ذات أهمية كبيرة، منها من هو مطلوب وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وهناك مطلوبون وفق مواد القتل والمخدرات، وكلها أهداف نوعية تم إلقاء القبض عليها".

ولفت الشمري إلى أنه لم يتم مداهمة أي منزل لا يضم بداخله مطلوبين، مشيراً إلى قيام الأمن بـ"عمليات نوعية وتكتيكية قوية ومباشرة".