العراق يسلم روسيا 4 نساء و27 طفلاً داعشياً

نقلت قناة السومرية التلفزيونية العراقية عن وزارة الخارجية قولها، الخميس، إن بغداد سلمت روسيا أربع نساء و27 طفلاً يشتبه في أن لهم صلات بتنظيم #داعش.

ويجري العراق حاليا محاكمات لمئات النساء الأجنبيات اللواتي تحتجزهن القوات العراقية مع مئات من أطفالهن منذ أغسطس مع سقوط معاقل التنظيم.

وقال متحدث باسم الوزارة للصحافيين "العراق أعاد إلى روسيا 27 طفلا و4 نساء كان مغررا بهن للانضمام لداعش".

كما أوضح أن السلطات حققت مع النساء والأطفال، وخلصت إلى أنهم لم يشاركوا في "عمليات إرهابية ضد المدنيين والقوات الأمنية"، مضيفا أن النساء "سيحاكمن في روسيا على دخولهن العراق بشكل غير شرعي".

وحارب آلاف الأجانب في صفوف داعش في العراق وسوريا منذ 2014 على الأقل. وجاء كثير من النساء الأجنبيات، أو أُحضرن، من الخارج للانضمام للمتطرفين.

أكثر من 1300 امرأة وطفل استسلموا

يذكر أن أكثر من 1300 امرأة وطفل استسلموا لقوات #البيشمركة الكردية في أغسطس الماضي بعد أن طردت القوات الحكومية التنظيم من مدينة #تلعفر بشمال العراق. وقال مسؤولو إغاثة إن العدد زاد إلى نحو 1700 مع استسلام مزيد من الأجانب أو القبض عليهم خلال عمليات لاجتثاث المتطرفين.

وأعلن العراق النصر على داعش في ديسمبر الماضي، وبدأ منذ ذلك الحين محاكمات لمتطرفين أجانب وأسرهم.

وبموجب قانون مكافحة الإرهاب، فإن عقوبة مساعدة تنظيم داعش أو الانتماء إليه هي السجن المؤبد أو الإعدام.

ومنذ يناير، حكمت محكمة الجنايات المركزية في بغداد بالإعدام على امرأتين لانتمائهما للتنظيم، إحداهما ألمانية والأخرى تركية. وحكمت نفس المحكمة يوم الأحد على تسع نساء تركيات وواحدة من أذربيجان بالسجن المؤبد. ويمكن استئناف جميع الأحكام.