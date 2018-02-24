الجيش العراقي يهدد بسحق من يقترب من كركوك

حذر اللواء الركن معن السعدي قائد العمليات الخاصة الثانية في #الجيش_العراقي، تنظيم #داعش أو من وصفهم بالانفصاليين في إشارة إلى قوات #البيشمركة من الاقتراب من مدينة #كركوك معتبرا أن الجيش العراقي سيسحق أي قوة تقترب من أطراف المدينة.



وأكد السعدي أن الوضع الأمني في مدينة كركوك مسيطر عليه، نافيا وجود عناصر من داعش في كركوك أو وجود خطط لمهاجمتها.

من جانب آخر، قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان، إن المئات من الأطفال الجرحى في الموصل أصيبوا أثناء المعارك التي انتهت باستعادة المدينة من تنظيم "داعش"، يُعانون من جروح وإصابات دون أن يتلقوا العلاج المناسب لحالاتهم.

وأوضحت شبكة الرصد أن نداءات وصلتها من ناشطين وبعض العائلات التي أصيب أطفالها أثناء المعارك، تتضمن المطالبة بعلاج الأطفال الذين لحق بهم الضرر، ومنهم من فقدوا أطرافهم، مشيرة إلى أن عدد الأطفال في مدينة الموصل ويُقدر عددهم بـ800 ألف طفل، وهؤلاء جميعهم يُعانون من مشاكل صحية إما نفسية أو جسدية.