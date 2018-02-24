منذ 2003.. الإعلان عن أول قائمة انتخابية كردية في بغداد

لأول مرة منذ عام 2003 تشهد العاصمة بغداد الإعلان عن حزب كردي جديد سيخوض غمار الانتخابات المقبلة.

هذا الحزب يحاول كسر القاعدة ودخول الانتخابات البرلمانية ليس فقط داخل إقليم كردستان بل حتى في مناطق أخرى غير كردية، ولن يعتمد في جمع الأصوات لصالح قائمته على الكرد فقط.

وكانت الأحزاب الكردية دائماً ما تدخل غمار الانتخابات متسلحة بجمهورها المحصور داخل المناطق الكردية، في الإقليم وخارجِه.

لكن الآن ولأول مرة منذ خمس عشرةَ سنة، يحاول حزب الجيل الجديد كسر القاعدة، رغم أنَّ مراقبين يروْن الامرَ بعيداً عن الواقع، ولا يتجاوزُ مفهومَ التجربة التي قد تفشل بسهولة.

هذا وتفيد بعض التسريبات بأن الحزب الكردي الجديد عقد اتفاقات أولية مع أحزاب شيعية متنفذة، في محاولة لاستثمار العلاقة المتوترة منذ سنوات بين بغدادَ والأحزاب الكردية التقليدية، والتي توجتْ بأزمة استفتاء انفصال إقليم كردستان.

زعيم الحزب الكردي، قال إن مرحلة جديدةً تنتظر العملية السياسية في العراق، الهدف منها منح الشباب فرصة أكبرَ لضمان نجاح هذه التجارب، وتجاوزُ الخلافات.