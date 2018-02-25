العبادي: العلاقات العراقية السعودية على الطريق الصحيح

استقبل رئيس مجلس الوزراء حيدر #العبادي الأحد الوفد الإعلامي السعودي، بحضور سفير المملكة العربية السعودية في بغداد عبدالعزيز #الشمري، ونقيب الصحفيين العراقيين مؤيد #اللامي وعدد من أعضاء مجلس النقابة.

ورحب العبادي بالوفد الإعلامي وإطلاعه عن قرب على الحياة الطبيعية التي تعيشها بغداد، داعيا للتركيز على ثقافة التعايش والمشتركات "بين دولنا وشعوبنا وضرورة التعاون لإنهاء الأزمات وتحقيق الأمن والاستقرار والنمو الاقتصادي في المنطقة" .

وذكر العبادي في بيان لمكتبه، أن "العلاقات بين العراق والسعودية على الطريق الصحيح، ونتطلع إلى توسيعها في جميع المجالات بما يخدم مصالح شعبينا الشقيقين، والتعاون من خلال المجلس التنسيقي الذي يعد قاعدة لنمو العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري والخبرات".

وأضاف "لقد نجحنا في وأد الطائفية السياسية وشعبنا اليوم منفتح ويرفض الطائفية والسياسي الطائفي قد لزم الصمت، ونحن مصرون على تحقيق العدالة بين أبناء شعبنا بعد تحقيق الانتصار الذي تم بوحدة العراقيين وتضحياتهم في مواجهة عصابة داعش الإرهابية".

وعبّر أعضاء #الوفد_الإعلامي_السعودي عن ارتياحهم لتطور الأوضاع في العراق بعد هزيمة داعش، لما لمسوه من استقرار وتعايش بين أبناء الشعب العراقي، حسب ما ذكر البيان.