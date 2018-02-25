هجوم لداعش يقتل شرطيين شمال العراق

قتل شرطيان مكلفان بحراسة حقل نفطي بشمال العراق في هجوم لتنظيم #داعش السبت، بحسب ما أعلن مصدر في الأجهزة الامنية.

وقال المصدر "هاجم إرهابيو تنظيم داعش مركزا لشرطة النفط بالقرب من البئر 43 التابعة لحقل خباز، ما أدى إلى مقتل شرطيين وإصابة ثالث بجروح".

وأوضح المصدر أنه الهجوم الأول من نوعه الذي ينفذه إرهابيو التنظيم بعد استعادة السيطرة على الحويجة المجاورة في تشرين الأول/أكتوبر المعقل الأخير للتنظيم في شمال #العراق.

وتتضمن محافظة كركوك التي استعادتها #بغداد من الأكراد في الخريف الماضي 5 حقول نفطية هي بابا كركر، هافانا، باي حسن، جمبور وخباز.

البيشمركة تنفي عودة داعش إلى كركوك

من جهة أخرى، نفى جبار ياور أمين عام وزارة #البيشمركة في إقليم كردستان العراق أن تكون قواته قد أطلقت إشاعات بعودة داعش.

وأكد أن البيشمركة تعمل مع القوات الاتحادية للقضاء على تبقى من خلايا نائمة للتنظيم في كل من قضاء طوزخرماتو وكركوك.