القوات العراقية تقتل 3 انتحاريين غرب الأنبار

تمكنت قيادة عمليات الجزيرة في #الأنبار العراقية من تدمير مقرين لتنظيم داعش، بداخلهما كميات كبيرة من العبوات والأحزمة الناسفة .

وذكر بيان مقتضب لمركز الإعلام الأمني التابع لقيادة العمليات المشتركة، أن القوات الأمنية هناك تمكنت أيضاً من قتل 3 إرهابيين انتحاريين شرق حي البكر غرب الأنبار.

وكانت القوات العراقية قد بدأت منذ أسابيع عملية واسعة لطرد فلول عناصر تنظيم #داعش في المناطق الصحراوية على حدود محافظتي صلاح الدين وكركوك شمال شرقي البلاد، وفق قيادة العمليات المشتركة.

وجاء في بيان العمليات المشتركة التي غيرت اسمها إلى "مركز الإعلام الأمني"، أنه "بهدف بسط الأمن والاستقرار والقضاء على الخلايا النائمة ومواصلة عمليات التطهير، انطلقت منذ ساعات الصباح الأولى عملية تفتيش وتطهير" في مناطق شرق قضاء طوزخورماتو.

وتشارك في هذه العملية الفرقة المدرعة التاسعة للجيش العراقي، وفرقة الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية، وميليشيات الحشد الشعبي "بالتنسيق مع قوات البيشمركة وبإسناد من طيران الجيش والتحالف الدولي"، وفقاً للبيان.