العبادي: أين ذهبت المليارات من تصدير النفط في كردستان؟

أعلن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، عن وجود "حلحلة" في العلاقات مع إقليم #كردستان فيما يتعلق بالنفط، قائلاً إن حكومته اتفقت مع السلطات في الإقليم على استئناف صادرات النفط من محافظة #كركوك عبر ميناء جيهان التركي إلى السوق العالمية قريبا.

وقال العبادي خلال المؤتمر الأسبوعي الذي عقد الثلاثاء: "هناك اتفاق مع الجانب الكردي لبدء تصدير النفط، وقد اتفق الجانبان على معالجة الخلافات بينهما لاحقاً".

إلى ذلك، تساءل العبادي "إلى أين ذهبت مليارات الدولارات من تصدير النفط في الإقليم؟".

كما كشف أن "سفنا توقف تشغيل الرادارات الخاصة بها وتحمل النفط لتبحر به إلى إسرائيل".

وأكد العبادي حرص السلطات المركزية في بغداد على أمن كركوك وإبقائها "مدينة للتعايش السلمي"، حيث "تم تشكيل لجان لتبسيط إجراءات حصول ذوي الشهداء على حقوقهم".