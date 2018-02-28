العراق... أربيل تحذف أسماء 50 ألف موظف وهمي

أعلن نائب رئيس حكومة إقليم #كردستان، قباد الطالباني، حذف 50 ألف اسم وهمي ضمن سجلات رواتب إقليم كردستان، داعياً في الوقت نفسه بغداد إلى الالتزام بوعودها وصرف رواتب موظفي الإقليم.

وقال الطالباني في كلمة خلال مراسم إقامة النظام الإلكتروني في وزارة التعليم العالي الأربعاء إن "حكومة إقليم كردستان تمكنت من حذف 50 ألف اسم وهمي كانوا ضمن سجلات موظفي الإقليم خلال عملية تسجيل البايومتري"، مشيراً إلى أن "عملية متابعة الأسماء الوهمية ستستمر".

وأضاف الطالباني أن "الحكومة العراقية مستمرة في استخدام الحجج لعدم تنفيذ وعودها اتجاه إقليم كردستان"، داعياً بغداد إلى "الالتزام بوعودها وصرف رواتب موظفي الإقليم".

يذكر أن مسألة رواتب الموظفين كانت أثارت بلبلة بين بغداد وأربيل، لاسيما بعد أزمة الاستفتاء الذي عقد في سبتمبر الماضي، كما أن الموازنة شكلت مادة سجال بين المدينتين.