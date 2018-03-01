العراق يدعو لرفع الحظر عن إقامة المباريات الدولية

دعا رئيس الوزراء العراقي، حيدر #العبادي، إلى رفع كلي للحظر عن إقامة المباريات الدولية في #العراق بعد تمكنه من تأمين المباراة الودية التي جمعت المنتخب العراقي مع نظيره السعودي في ملعب جذع النخلة بمحافظة البصرة الرياضية، والتي تغلب فيها الفريق العراقي على ضيفه بأربعة أهداف مقابل هدف.

وفي سياق متصل، أثنى العبادي على إسهام الجمهور العراقي الذي حضر المباراة في إنجاح الاحتفالية، على حد قوله.

بدورهم، شارك المغردون سواءً عراقيون وسعوديون رواد مواقع التواصل فيديوهات من داخل ملعب المباراة وخارجه لرصد الترحيب الكبير الذي لاقاه المنتخب السعودي.