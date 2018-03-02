العبادي: تعطيل الموازنة سيلحق ضررا فادحا بمصالح الشعب

أكد مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر #العبادي أن تعطيل إقرار الموازنة العراقية "عملٌ غير مسؤول وسيلحق ضررا فادحا بمصالح العراقيين.

وأوضح سعد الحديثي، المتحدث باسم مكتب العبادي في بيان مسا الخميس، أن رئيس الحكومة دعا البرلمان إلى تحمل مسؤولياته بإقرار الموازن، لتمكين وزارات الدولة ومؤسساتها من القيام بواجباتها.

وحذّر البيان من خطورة الاستمرار بتأخير إقرار #الموازنة_العراقية والانعكاسات السلبية لذلك على مصالح المواطنين.

وقد باشر #البرلمان_العراقي مناقشة موازنة العراق للعام المقبل على أن يستكمل التصويت السبت المقبل.

ومساء الخميس، عُقد في قصر السلام في بغداد اجتماع الرئاسات الثلاث بحضور كل من رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ورئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري. وحضر الاجتماع رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب وعدد من أعضاء اللجنة.

وتركز الاجتماع في الجانب الأساس منه على موضوع الموازنة ودراسة أبوابها، ومناقشة جميع التفاصيل التي يمكن أن تساعد في سرعة تشريعها وإقرارها والعمل الحثيث لإزالة العقبات بأسرع ما يمكن لإقرار الموازنة.