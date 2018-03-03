القبض على 17 عنصراً من داعش غرب الموصل بينهم قياديون

أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن قبض شرطة #نينوى على 17 عنصراً من تنظيم #داعش في #الموصل، بينهم قياديون بارزون ومطلوبون، وذلك خلال عملية أمنية تم تنفيذها في منطقة بادوش غرب المدينة.

كما ألقت القوات العراقية، في شباط/فبراير الماضي، القبض على 7 عناصر من "داعش" نفذوا إعدامات ميدانية وقتلوا حوالي 200 عراقي.

وأعلنت قيادة عمليات نينوى القبض على خلية تابعة للتنظيم مكونة من سبعة أشخاص قتلوا ونفذوا أحكاماً بالإعدام بحق أكثر من 200 مدني في ناحية حمام العليل جنوبي الموصل.

وبإسناد من #التحالف_الدولي، الذي تقوده #الولايات_المتحدة، تمكنت القوات العراقية من طرد "داعش" من جميع المدن العراقية مع نهاية عام 2017.

وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، أعلن رئيس الوزراء، حيدر #العبادي، هزيمة التنظيم، لكن الانتصار جاء بتكلفة باهظة حيث خلفت الحرب آلاف المنازل والبنية التحتية التي تضررت أو دمرت جزئياً في الوقت الذي يعاني فيه #العراق من مشاكل اقتصادية.

كذلك لا يزال هنالك أكثر من مليوني نازح في العراق، بينما أُجبر أكثر من 9 آلاف شخص على العودة من مخيمات النزوح إلى منازلهم في #الأنبار بين تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر الماضيين. وأُمر نازحون آخرون في بغداد بالعودة إلى منازلهم.