بعد تأجيل متكرر.. برلمان العراق يصوت اليوم على الموازنة

من المقرر أن يصوت #البرلمان_العراقي اليوم على موازنة العام 2018. وحذر مكتب رئيس الحكومة، حيدر #العبادي، من خطورة تعطيل إقرار #الموازنة الاتحادية.



كما اعتبر المتحدث باسم الحكومة، سعد الحديثي، أن تعطيل إقرار الموازنة العامة هو عمل غير مسؤول وسيلحق ضرراً فادحاً بمصالح عامة الشعب العراقي، ويعيق عمل وزارات الدولة.



وبحسب المعلومات أيضاً، فإن الكتل الكردستانية ستستمر بمقاطعتها لجلسة مجلس النواب، والتي سيكتمل فيها التصويت على باقي فقرات الموازنة.



وأثار خفض حصة #إقليم_كردستان العراق في موازنة العام 2018 رفضاً واسعاً من القوى السياسية الكردية، حيث خفضت حكومة العبادي حصة الإقليم من 17 إلى 12.6%.