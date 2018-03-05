بارزاني رداً على موازنة بغداد.. "اضطهاد مخطط ضدنا"

دعا رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، الرئيس السابق لإقليم كردستان مسعود #بارزاني ، إلى توحيد القوى الكردية المختلفة رداً على الموازنة التي أقرها البرلمان العراقي، وتنديداً بخفض حصة #إقليم_كردستان من 17 إلى 12 في المئة من الموازنة الاتحادية للعام 2018.

وقال بارزاني خلال مؤتمر صحافي الأحد: "ما حصل باسم إقرار الموازنة خرق واضح لمبادئ الشراكة والتوافق والتوازن ومبادئ الدستور، واضطهاد مخطط له ضد شعب كردستان".

وأعرب عن أمله بأن تظهر الخطوة الأخيرة الكثير من الحقائق للداخل والخارج.

كما اعتبر أنه "آن الأوان لأن تجتمع الأطراف الكردستانية لاتخاذ قرار مشترك رداً على خطوة مجلس النواب".

إلى ذلك، وصف الخروج عن مبدأ التوافق بالتطور الخطير، مؤكداً أن الحصة المحددة لإقليم كردستان ضئيلة جداً، ولا تؤمن رواتب موظفي كردستان".

وختم قائلاً: "نحن ملتزمون بالشراكة، لكن إقرار الموازنة يظهر عدم التزام بغداد بها، وعدم الاكتراث بمصالح شعب كردستان".

يذكر أن البرلمان العراقي كان أقرّ قبل أيام بغالبية الأصوات موازنة عام 2018 ، رغم اعتراض قوى كردية.