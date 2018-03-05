قطع ذراع داعش الإعلامية بالموصل.. القبض على "رأس أعماق"

ألقت القوات العراقية القبض على مسؤول وكالة "أعماق"، الذراع الإعلامية لتنظيم "داعش" الإرهابي، وعدد من مساعديه في ضواحي مدينة #الموصل.

وأعلن الرائد في استخبارات الجيش، عبد العزيز المعاضيدي، لوكالة الأناضول، أن "قوة من الجيش العراقي اعتقلت، اليوم، المسؤول الأول عن إدارة وكالة أعماق في مدينة الموصل، ويدعى عثمان خالد الأمين".

وأضاف أن الإرهابي اعتقل في قرية على مشارف مدينة الموصل من جهة الجنوب الشرقي، مشيراً إلى أنه أدلى بمعلومات فور إلقاء القبض عليه، أفضت إلى اعتقال 6 أفراد يتواجدون في القرية ذاتها، كانوا مساعدين له أثناء سيطرة التنظيم.

يذكر أن وكالة "أعماق" ظهرت عام 2014 عند اجتياح "داعش" وسيطرته على أجزاء واسعة من العراق وسوريا.

وشكلت ذراعاً إعلامية قوية لبث أخبار التنظيم وجرائمه، الموثقة في فيديوهات مروعة صورت أبشع "الانتهاكات وعمليات القتل والذبح والإعدام"، كما روجت لأفكار التنظيم وعملياته العسكرية.

