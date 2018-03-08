ألمانيا تقبض على شاب عراقي اشتبه بتخطيطه لهجوم

قال مكتب المدعي الاتحادي في# ألمانيا، الخميس، إن أعلى محكمة في البلاد أصدرت أمرا بالقبض على عراقي يبلغ من العمر 17 عاما للاشتباه في تخطيطه لهجوم لصالح متطرفين في #ألمانيا أو بريطانيا.

وذكر أن الشاب الذي كانت السلطات المحلية في فرانكفورت قد احتجزته أول مرة يوم 13 فبراير/شباط قام بتخزين كمية كبيرة من الألعاب النارية القوية في شقته بولاية هيسن وخطط لاستخراج مادتها المتفجرة.

وقال المكتب في بيان إن الشاب الذي اكتفى بتعريفه باسم ديداي، بموجب قوانين الخصوصية في #ألمانيا، يشتبه أيضا بانتمائه إلى #تنظيم_داعش.

وتم رفع #التحقيق إلى مكتب الادعاء الاتحادي نظرا لخطورة المزاعم ضده.

ويمهد الأمر الاتحادي بالقبض عليه لتوجيه اتهامات رسمية له بعد مزيد من التحقيقات.