تركيا: سنهاجم أكرادا بالعراق وإنهاء عفرين في مايو

نقلت قناة تلفزيونية عن #وزير_الخارجية_التركي، مولود تشاووش أوغلو، تصريحاته، الخميس، بأن #أنقرة ستجري عملية مشتركة مع الحكومة العراقية المركزية ضد المسلحين #الأكراد في شمال #العراق.



ونسبت قناة "سي.إن.إن ترك" إل أوغلو قوله للصحافيين على متن طائرة في طريقه من ألمانيا إلى النمسا إن عملية #عفرين في شمال #سوريا ستستكمل بحلول مايو/ أيار. وبدأت تركيا العملية في 20 يناير/كانون الثاني ضد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية.

وشنت تركيا عملية عسكرية تستهدف عفرين في 20 يناير/كانون ثاني لطرد المقاتلين الأكراد الذين تعتبرهم أنقرة تهديدا أمنيا بسبب صلاتهم بحزب العمال الكردستاني.

وأسفرت العملية حتى الآن عن مقتل 42 جنديا تركيا وأكثر من 150 مقاتلا من قوات المعارضة المدعومة من تركيا.

وأضاف أوغلو أن العملية التي ستجري عبر الحدود مع العراق قد تبدأ بعد الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة في مايو/ أيار في إشارة إلى أن القوات التركية قد تتحرك إلى شمال العراق بعد العملية الحالية.