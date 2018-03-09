رغد صدام حسين إلى الواجهة من جديد.. "لم أصدر أي تعليق"

نفت رغد ابنة الرئيس العراقي السابق #صدام_حسين، الخميس، أن يكون صدر عنها أي تصريح يتعلق بقرار الحكومة العراقية مصادرة أموال والدها إلى جانب حوالي 4 آلاف شخص من أركان ومسؤولي نظامه بمن فيهم أولاده وأحفاده وأقاربه.

وكان محامي ابنة الرئيس العراقي السابق، بديع عارف، قد وصف القرار بالطائفي مشيرا إلى أنه سيلجأ للمحاكم الدولية لإقامة دعوى على إجراءات الحكومة المستمرة تجاه أبناء صدام حسين بلا حق على حد تعبير المحامي.

يذكر أن هيئة المساءلة والعدالة العراقية كانت أعلنت في الخامس من مارس حجز ومصادرة أملاك والأموال المنقولة وغير المنقولة للرئيس العراقي السابق صدام حسين وأكثر من أربعة آلاف من أقاربه وأركان نظامه السابق.

وأوضحت الهيئة الحكومية المكلفة باجتثاث نظام البعث السابق، في بيان "أنجزت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة الاثنين تدقيق أسماء المشمولين بالقانون الخاص بحجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لأركان النظام السابق، وبلغ عدد المشمولين 4257 شخصاً.

وكانت هيئة المساءلة والعدالة في العراق، دعت في 4 مارس/آذار 2018، الحكومة إلى مصادرة أملاك عشرات من المسؤولين في عهد الرئيس العراقي صدام حسين وأقاربهم.