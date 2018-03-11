الإمارات تعيد للموصل منارتها الحدباء

أبلغ السفير الإماراتي في بغداد، حسن أحمد الشحي، رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أن موفداً إماراتياً سيصل بغداد بشأن إعادة إعمار المنارة الحدباء التاريخية التي دمرها داعش في الموصل، وكذلك جامع النوري في الموصل بمبادرة من ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

جاء ذلك في بيان للحكومة العراقية أكد فيه العبادي "حرص العراق على تعزيز العلاقات مع الإمارات وجميع الدول على أساس المصالح المتبادلة وخدمة الشعبين"، مبيناً أن "العراق يقف حالياً في مقدمة الدول التي تحارب #الإرهاب بعدما انتصر على داعش عسكرياً، وسينتصر العراقيون أيضاً في بناء وإعادة إعمار بلدهم".

وكان تنظيم داعش فجّر مسجد النوري التاريخي ومنارة #الحدباء التاريخية في المدينة القديمة بالموصل.

ويعد #جامع_النوري أكبر مساجد المدينة القديمة، ومنه كان الظهور العلني الوحيد لزعيم داعش أبو بكر البغدادي في تموز/يوليو 2014، ويحمل هذا المسجد اسم النوري، نسبة إلى نور الدين الزنكي، موحد سوريا وحاكم الموصل لفترة، والذي أمر ببنائه في العام 1172.