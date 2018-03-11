العراق.. المؤبد لنجل محافظ النجف في قضية تجارة المخدرات

‏قضت محكمة عراقية، الأحد، بالسجن المؤبد على نجل محافظ النجف #لؤي_الياسري في قضية تجارة المخدرات، وغرامة 30 مليون دينار عراقي (25 ألف دولار).

ونقلت وسائل إعلام عراقية محلية عن مصدر في القضاء العراقي، أن "محكمة جنايات الكرخ، قضت بالسجن المؤبد على جواد لؤي الياسري، نجل محافظ النجف العضو البارز في حزب الدعوة، بعدما أدين بحيازة مواد مخدرة في بغداد، كما تضمن الحكم تغريم الياسري 30 مليون دينار عراقي".

وكانت الشرطة في #محافظة_النجف، ألقت القبض على نجل المحافظ لؤي الياسري مع عصابة تتكون من 3 أشخاص يتاجرون بالمخدرات في العاصمة بغداد.