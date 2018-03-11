العراق.. تحذير برلماني من اجتياح "داعش" سامراء

حذر #التحالف_الدولي من استمرار خطر تنظيم #داعش على #العراق، مؤكداً وجود مجموعات داعشية صغيرة نجحت في الاختفاء داخل المجتمعات.



وأشار إلى أن جهود التحالف تحولت الآن من عمليات قتالٍ كبرى إلى عمليات تحقيق الاستقرار، بالإضافة إلى مساعدة الحكومة العراقية من خلال المعلومات الاستخباراتية والتدريب.

وفي سياق متصل، حذّر رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، حاكم الزاملي، من اجتياح "داعش" لمدينة #سامراء في محافظة #صلاح_الدين واستهداف المراقد الشيعية المقدسة فيها.

كما لفت الزاملي، خلال مؤتمر صحافي عقده في سامراء، إلى أن ميليشيات #الحشد_الشعبي صدت الجمعة أكبر هجوم للتنظيم جنوب المدينة، ما أسفر عن مقتل عدد من المتطرفين، وثلاثة عناصر من الحشد.

وأوضح أن منطقة الفتحة جنوب مدينة سامراء أصبحت مأوى لخلايا "داعش"، الذي يستغل الفراغات الأمنية بين المواقع العسكرية لشن هجماته.