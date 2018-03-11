بارزاني: بغداد خرقت اتفاقية الحكم الذاتي

اتهم زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني #مسعود_بارزاني، #بغداد بخرق الاتفاقية وبنود في الدستور العراقي.

وأشار بارزاني، في بيان له بمناسبة ذكرى اتفاقية الحكم الذاتي للأكراد في العراق، إلى أن الحكومة المركزية خرقت جميع الاتفاقات الموقعة بعد عام 2003، التي اعترفت ببعض من حقوق الشعب الكردي.

وبعد الأزمة التي أثارها إقرار الموازنة في البرلمان العراقي، واعتراض المكون الكردي، مشدداً على أن تخفيض موازنة إقليم #كردستان سيحول دون القدرة على تسديد كافة رواتب موظفي الإقليم، وعد رئيس الحكومة العراقي، حيدر #العبادي، بحل مشكلتي رواتب موظفي الإقليم والمطارات قبل أعياد "نوروز".

وقال العبادي، خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، إن "المشكلة الأساسية في رواتب موظفي إقليم كردستان تكمن في أن الموظفين كانوا معزولين عن باقي موظفي العراق، حتى إنه لا يوجد أي معلومات عنهم أو عن أعدادهم".

إلا أنه أكد أن الحكومة ستصرف جزءاً من الرواتب والإقليم سيكمل الباقي، قائلاً: "نبشر الموظفين بصرف رواتبهم قبل نوروز وأيضاً بفتح المطارات".

يذكر أن البرلمان العراقي كان قد خفض الأسبوع الماضي نسبة موازنة الإقليم في الموازنة العامة من 17 إلى 12%، قبل أن ترتفع النسبة في تعديل لاحق إلى 14%.