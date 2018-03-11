تركيا تدمر 18 هدفاً لـ"العمال الكردستاني" شمال العراق

دمرت الطائرات الحربية التركية ما لا يقل عن 18 هدفاً لحزب #العمال_الكردستاني في شمال #العراق مطلع الأسبوع، وفق ما ذكرت وكالة الأناضول للأنباء، الأحد.

ونقلت الوكالة عن الجيش التركي قوله، إن الضربات الجوية التي نفذت، السبت، استهدفت مناطق هاكورك والزاب وغارا ومتينا وباسيان بشمال العراق.

ودأبت #تركيا على تنفيذ ضربات جوية ضد أهداف "العمال الكردستاني" في جبال قنديل بشمال العراق.

ويشن حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا منظمة إرهابية، تمرداً منذ ثلاثة عقود جنوب شرقي تركيا، ذي الأغلبية الكردية، قتل فيه نحو 40 ألف شخص.

وكانت تركيا قد دشنت في كانون الثاني/يناير عملية عسكرية منفصلة في منطقة #عفرين بشمال #سوريا لإبعاد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية عن حدودها الجنوبية. وتعتبر تركيا الوحدات امتداداً لحزب العمال الكردستاني.

كذلك تدعم الولايات المتحدة وحدات حماية الشعب في الحرب ضد تنظيم #داعش في سوريا، ما أضر بالعلاقات بين واشنطن وأنقرة، وكلتاهما عضو بحلف شمال الأطلسي.