العراق.. 11 ألف مفقود في الموصل منذ سيطرة "داعش"

كشف العقيد في شرطة #الموصل، باسم الحجار، عن وجود أكثر من 11 ألف مفقود ما زال مصيرهم مجهولاً، منذ سيطرة تنظيم #داعش على المدينة منتصف عام 2014.

وأفاد الحجار أن السلطات العراقية لم تتمكن من العثور على المفقودين رغم تفتيش كافة السراديب السرية والأنفاق ومقرات التنظيم بعد انتهاء العمليات العسكرية في الموصل، مشيراً إلى أن عوائل المفقودين تحمل رئيس الوزراء، حيدر #العبادي، وحكومته مسؤولية غياب ذويها المفقودين.

من جهة أخرى، ألقت القوات العراقية، في وقت سابق من الشهر الحالي، القبض على مسؤول وكالة "أعماق"، الذراع الإعلامية لـ"داعش"، وعدد من مساعديه في ضواحي مدينة الموصل.

وأعلن الرائد في استخبارات الجيش، عبد العزيز المعاضيدي، لوكالة الأناضول، أن "قوة من الجيش العراقي اعتقلت، اليوم، المسؤول الأول عن إدارة وكالة أعماق في مدينة الموصل، ويدعى عثمان خالد الأمين".

وكان العبادي قد أعلن الانتهاء من "تحرير آخر معاقل" التنظيم في #العراق في 9 كانون الثاني/ديسمبر 2017.