ضوء أخضر من السيستاني.. العبادي يحدد "صلاحيات الحشد"

كشفت مصادر لصحيفة "الحياة" تلقي العبادي ضوء أخضر من المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني على التعليمات التي أصدرها بمساواة عناصر الحشد الشعبي بقوات الجيش العراقي.

وتؤكد المصادر أن #العبادي ضَمِن ترتيب الشؤون المالية لنحو 120 ألف مقاتل في الحشد.

أما إدارياً فضمن أن يشرف على وحدات #الحشد ضباط حاصلون على رتبة "الأركان" في الجيش، وهو شرط لا ينطبق على معظم القيادات الحالية.

كما أن التعليمات أقرت تعيين نائب إضافي لرئيس هيئة "الحشد"، ومن المتوقع أن يعينّ العبادي بنفسه النائب الجديد.

وأشارت المصادر إلى أن صمت معظم القيادات الرئيسة لـ"الحشد" على تلك القرارات هو تأجيل للصدام لما بعد #الانتخابات.