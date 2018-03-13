العراق يعيد فتح مطاري إقليم كردستان للرحلات الدولية

أعلن رئيس الوزراء العراقي، #حيدر_العبادي، الثلاثاء، إعادة فتح مطاري #أربيل و #السليمانية في كردستان العراق أمام الرحلات الدولية، بعد موافقة حكومة الإقليم على إخضاعهما لسلطة الحكومة الاتحادية، حسبما نقل بيان رسمي، الثلاثاء.

وجاء في البيان الصادر أنه تقرر "استحداث مديرية للحماية الخاصة على مطارات إقليم كردستان تكون القيادة والسيطرة فيها لوزارة الداخلية الاتحادية".

وبذلك تنهي #بغداد حظرا فرضته منذ نهاية أيلول/سبتمبر على الرحلات الدولية من وإلى مطاري أربيل والسليمانية، بعد أيام من #استفتاء حول مستقبل كردستان نظمته سلطات الإقليم، واعتبرته بغداد غير قانوني.

وقال سعد الحديثي المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء ان "رفع الحظر سيدخل حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة القادمة".

واشار الى ان "هذا يعتمد على وصول موظفي الحكومة الاتحادية - وتنظيم الأمور في جميع المجالات - الذين سيرتبطون بالحكومة الاتحادية مباشرة وتحت رقابتها وأشرافها".

وكانت ادارة مطاري الاقليم قبل استفتاء 25 أيلول/سبتمبر تقتصر على الاقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي. وطالبت الحكومة المركزية في بغداد بعد ذلك بنقل السلطة على المطارين والمنافذ الحدودية اليها.

وأصبحت جميع الرحلات الجوية من كردستان الى الخارج تمر بشكل إلزامي عبر بغداد. وتعين على الاجانب الحصول على تأشيرات دخول.