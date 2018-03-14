مقتل مسؤول أمن العبادي.. وشكوك تحوم حول "سرايا السلام"

أمر رئيس الحكومة العراقية، القائد العام للقوات المسلحة حيدر #العبادي، الثلاثاء، بفتح تحقيق فوري في حادث مقتل آمر لواء 57 فرقة القوات الخاصة العميد شريف إسماعيل أثناء تأديته الواجب بعد إطلاق النار عليه من قبل عناصر غير منضبطة في "السيطرات" عند مدخل مدينة #سامراء.

وتقدم العبادي بالتعزية لعائلة "البطل الذي شارك في العديد من معارك الشرف ضد الدواعش وكان مثالا للبطولة والتضحية"، بحسب بيان صادر عن مكتب العبادي.

وقتل عميد في القوات الخاصة العراقية الذي يتولى أمن تحركات العبادي بعد مواجهات إثر خلاف مع مقاتلين، بحسب ما أعلن مكتب رئاسة الحكومة العراقية.

إلى ذلك، أعلن مسؤول في جهاز الاستخبارات في سامراء في شمال بغداد، أن العميد شريف إسماعيل كان متوجها من بغداد إلى محافظة #نينوى، عشية زيارة محتملة لرئيس الوزراء حيدر العبادي.

مشادات مع تابعين لمقتدى الصدر

وأشار المسؤول طالباً عدم كشف هويته إلى حصول "مشادات كلامية مع المنتسبين لسرايا السلام"، وهو تنظيم مسلح تابع للزعيم الشيعي مقتدى الصدر.

وتابع قائلاً إن الموكب أكمل بعد ذلك طريقه ولدى وصوله إلى أحد مخارج سامراء، على بعد نحو مئة كيلومتر من بغداد "حصلت مواجهات بين سرايا السلام والمرافقين للعميد".