رسمياً.. مطارات كردستان مفتوحة للرحلات الدولية

أمر رئيس الوزراء العراقي، حيدر #العبادي، الخميس، بفتح مطاري أربيل والسليمانية في كردستان أمام الرحلات الدولية.

وهذا الأمر يعني رفع الحظر رسمياً عن المطارين.

والثلاثاء، أعلن العبادي إعادة فتح مطاري أربيل والسليمانية، بعد موافقة حكومة الإقليم على إخضاعهما لسلطة الحكومة الاتحادية.

وجاء في البيان الصادر أنه تقرر "استحداث مديرية للحماية الخاصة على مطارات إقليم كردستان تكون القيادة والسيطرة فيها لوزارة الداخلية الاتحادية".

وبذلك تنهي #بغداد حظراً فرضته منذ نهاية أيلول/سبتمبر على الرحلات الدولية من وإلى مطاري أربيل والسليمانية، بعد أيام من استفتاء حول مستقبل #كردستان نظمته سلطات الإقليم، واعتبرته بغداد غير قانوني.