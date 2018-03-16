البنتاغون: مقتل 7 جنود بتحطم مروحية أميركية غرب العراق

قتل سبعة جنود أميركيين عندما تحطمت مروحيتهم غرب #العراق، وفق ما أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية الجمعة.

وأكد المسؤول أن المروحية "كانت تقوم بعملية نقل روتينية من العراق إلى سوريا، وليس مهمة غير عادية"، مشيراً: "كان على متن المروحية سبعة أشخاص يعتقد أنهم قتلوا جميعاً".

كما ذكر مسؤول آخر أن أربعة من القتلى عناصر في سلاح الجو الأميركي.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الأميركية بأن المروحية التي تحطمت هي من طراز سيكورسكي إتش.إتش-60 بيف هوك، وأن الحادث ليس ناجماً على ما يبدو عن عمل عدائي.

وقامت مروحية أميركية مرافقة بالتبليغ عن الحادث، فيما قامت قوة للتدخل السريع تضم قوات أمن عراقية وعناصر من قوات التحالف بفرض طوق حول المنطقة.

وقال البريغادير جنرال جوناثان براغا إن "هذه المأساة تذكرنا بالمخاطر التي يواجهها رجالنا ونساؤنا يومياً في خدمة أوطاننا. أفكارنا مع أحباء هؤلاء العسكريين اليوم".

كما شكر قوات الأمن العراقية "لتقديمها المساعدة الفورية في هذه الحادثة المأسوية".

ولم يتم الكشف عن هويات القتلى بانتظار تبليغ أقاربهم.