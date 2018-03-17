داعش يكثف هجماته على مناطق متفرقة في 4 محافظات عراقية

على الرغم من شن القوات الأمنية العراقية عمليات تمشيط واسعة في محافظتي كركوك وديالى فإن تنظيم #داعش كثف هجماته على مناطق متفرقة في 4 محافظات، مستهدفا المدنيين والقوات المشتركة.

من جانبها، أعلنت قيادة العمليات المشتركة أن التنظيم أصبح ضعيفا ولم يعد بمقدوره السيطرة على أي منطقة في العراق، ولكن خطره يتنامى في العراق ما بعد هزيمته.

وكثف التنظيم المتطرف هجماته على مناطق متفرقة في 4 محافظات، حيث استهدف للمرة الأولى محافظة الأنبار بعد مرور نحو عامين على استعادتها من قبل القوات العراقية.

وأعلنت مصادر عسكرية العثور على أحزمة ناسفة معدة لاستهداف المواطنين في الزنكورة المدخل الغربي للرمادي.

جاء هذا بعد يوم واحد على مقتل سبعة جنود وإصابة سبعة آخرين بهجوم مسلح جنوب شرق قضاء الرطبة الحدودي في #الأنبار.

وعلى مدى الأسابيع الماضية، شهدت محافظة كركوك هجمات متصاعدة شنها في الغالب مسلحون مرتبطون بالتنظيم.

وأعلن الجيش العراقي أن طائرات التحالف شنت غارتين جويتين على أهداف لداعش في سلسلة جبال حمرين، وفي قضاء الدبس بكركوك، أسفرت عن مقتل عدد من عناصر التنظيم بينهم قياديان يوصفان بالكبيرين.

فيما أعلنت عمليات محور #كركوك مقتل أكثر من ثمانين عنصرا لداعش منذ انطلاق عملية عسكرية لتمشيط المنطقة قبل عشرين يوما.