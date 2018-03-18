العراق.. عملية عسكرية بحويجة كركوك لتتبع فلول داعش

أعلن الفريق رائد شاكر جودت، قائد الشرطة الاتحادية، عن انطلاق عملية عسكرية محدودة لقواته، مستهدفة 14 قرية في حويجة #كركوك جنوب غربي محافظة كركوك في #العراق، وذلك بحثاً عن العناصر الإرهابية المتخفية في مناطق الحويجة ومن محورين.

وتمشط العملية قرى خضر العباس، شباط الحسن وزيدان الحربي وخلف الأسود والفرحانية وعباس جواد، وخليل حنتوش، والحامضية والمضمومة والعجمي وعداي صالح ووادي زغيتون وقرية النكار، وقرية الأعوج.

وأسفرت العملية العسكرية في ساعاتها الأولى عن تدمير 3 أنفاق وعدد من الأفخاخ، وضبط معمل يستخدمه المتطرفون لتصنيع المقذوفات وكذلك ضبط قاعدة لإطلاق الصواريخ.