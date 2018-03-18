فيفا يرفع الحظر عن ملاعب عراقية.. والعبادي يرحب

استمر حظر لعب كرة القدم دوليا داخل #العراق لأكثر من عقدين، قبل أن يرفع جزئيا بقرار من #الفيفا.

واستقبل #العراقيون هذا الخبر بترحيب شديد، رسميا وشعبيا، مع الحرص على إبداء التقدير لمساهمات دول عربية على رأسها #السعودية في هذا "الإنجاز الكروي" كما يصفونه.

ورأى سياسيون في قرار فيفا اعترافا دوليا بالاستقرار الأمني الذي يعيشه العراق بعد القضاء على #داعش، مؤكدين قدرة الجهات المسؤولة على تحقيق المزيد من النجاحات على حد تعبيرهم.

من جهته، دعا رئيس الحكومة حيدر #العبادي هو الآخر إلى السعيِ لاستكمال جميع الإجراءات بهدف رفع الحظر كلياً عن جميع محافظات العراق وملاعبها.

وتصدرت عناوين الصحف والمحطات قرار فيفا، كذلك مواقع التواصل الاجتماعي في هاشتاق #رفع_الحظر، قبل الإعلان وبعده.