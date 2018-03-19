بغداد تقر دفع رواتب الموظفين وقوات الأمن في كردستان

أصدر مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر #العبادي بياناً أقر فيه دفع أجور الموظفين وقوات الأمن في #إقليم_كردستان.

وكانت قد نشبت أزمة إثر إقرار الموازنة في البرلمان العراقي، حيث اعترض المكون الكردي عليها، وشدد على أن تخفيض موازنة إقليم #كردستان سيحول دون القدرة على تسديد كافة رواتب موظفي الإقليم.

ووعد رئيس الحكومة العراقي حيدر #العبادي بحل مشكلتي رواتب موظفي إقليم كردستان والمطارات قبل أعياد "نوروز".

وقال العبادي خلال مؤتمر صحافي حينها إن "المشكلة الأساسية في رواتب موظفي إقليم كردستان تكمن في أن الموظفين كانوا معزولين عن باقي موظفي العراق، حتى إنه لا يوجد أي معلومات عنهم أو عن أعدادهم".