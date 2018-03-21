ضربة جوية تركية تستهدف 12 مسلحاً كردياً في العراق

أعلن الجيش التركي في تغريدة على تويتر، الأربعاء، أن ضربة جوية نفذتها طائرات حربية تركية أدت إلى "تحييد" 12 مسلحاً على الأقل من حزب #العمال_الكردستاني المحظور في شمال #العراق.

وأوضح الجيش التركي أن الضربة الجوية التي نفذت، الثلاثاء، استهدفت منطقة هاكورك بشمال العراق، مشيراً إلى أنه يعتقد أن المسلحين كانوا يعدون لشن هجوم.

وقال الجيش، مستخدماً الوصف الذي يطلقه على حزب العمال الكردستاني، إن "12 عضواً مسلحاً في المنظمة الإرهابية، الذين كانوا يجرون استعدادات لشن هجوم، جرى تحييدهم في هاكورك بالعراق بضربة جوية نفذت يوم 20 مارس".

وتشن #تركيا على نحو متكرر ضربات جوية على أهداف للعمال الكردستاني في شمال العراق، حيث يتركز متمردو الحزب في جبال قنديل.

وتعتبر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية.

ويشن "العمال الكردستاني" تمرداً منذ ثلاثة عقود جنوب شرقي تركيا، الذي تقطنه غالبية كردية أدت لمقتل نحو 40 ألف شخص.