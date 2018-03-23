العمال الكردستاني ينسحب من سنجار عقب تهديدات تركية

أعلنت جماعة #حزب_العمال_الكردستاني الكردية المتمردة، الانسحاب من بلدة #سنجار في شمالي #العراق، بعد تهديدات تركيا بالهجوم.

وقالت الجماعة في بيان، الجمعة، إن مقاتليها انتقلوا إلى سنجار لحماية الشعب الأيزيدي "من الإبادة الجماعية" على أيدي تنظيم داعش، وهم الآن ينسحبون "لبلوغهم ذاك الهدف".

انتقل مقاتلو حزب العمال الكردستاني إلى سنجار - على بعد حوالي 120 كيلومترا غرب الموصل - عام 2015 بهجوم مدعوم من قبل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

وهدد رئيس الوزراء التركي مؤخرا بتنفيذ ضربات عسكرية ضد الجماعة التي تعتبرها تركيا وحلفاؤها إرهابية.

وشنت تركيا عددا من الهجمات ضد معسكرات يشتبه بانتمائها لحزب العمال الكردستاني في شمالي العراق خلال الأسبوع الماضي.