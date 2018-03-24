ميثاق شرف.. لا إجبار للناخبين العراقيين على التصويت

توصل قادة الكتل السياسية العراقية بعد مفاوضات شاقة بوساطة من #الأمم_المتحدة وخبراء غربيين، إلى ميثاق شرف انتخابي بحسب ما نقلته صحيفة الشرق الأوسط.

واتفقت الأطراف في #العراق على 24 بندا، أبرزها إدانة الخطاب الطائفي والعرقي، والامتناع عن استخدام وسائل الضغط وإجبار الناخبين على التصويت.

كما اتفقت الكتل السياسية على ضرورة عدم استغلال القوى العسكرية لأغراض انتخابية، إضافة إلى قبول الأطراف على التداول السلمي للسلطة.

وبحسب الصحيفة أيضا، فإن الكتل السياسية ستشكل لجان داخلية وأممية لمراقبة تنفيذ الاتفاقية.