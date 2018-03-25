العراق.. تحذيرات من توغل القوات التركية في الشمال

حذر رئيس لجنة الأمن والدفاع في #البرلمان_العراقي، حاكم الزاملي، من تسبب توغل #القوات_التركية شمال البلاد بحدوث أزمة أمنية وسياسية جديدة، مشيراً إلى أن التوغل يمكن أن يتسبب بحدوث أزمة أمنية وسياسية بين البلدين.

وأوضح الزاملي أن وجود القوات التركية بتماس مع #القوات_العراقية سيخلق حالة من الاحتكاك المباشر، داعياً إلى خروج تلك القوات إلى ما بعد الحدود المشتركة والالتزام بالاحترام المتبادل.

من جانبها، دعت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان الحكومة المركزية إلى التدخل لمنع ما وصفته "اختراق الجيش التركي لسيادة أراضي كردستان".

وكانت جماعة #حزب_العمال_الكردستاني الكردية المتمردة، قد أعلنت، الجمعة، الانسحاب من بلدة #سنجار في شمال العراق، بعد تهديدات تركيا بالهجوم.

وقالت الجماعة في بيان إن مقاتليها انتقلوا إلى سنجار لحماية الشعب الإيزيدي "من الإبادة الجماعية" على أيدي تنظيم #داعش، وهم الآن ينسحبون "لبلوغهم ذاك الهدف".

وهدد رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدرم، مؤخراً بتنفيذ ضربات عسكرية ضد الجماعة التي تعتبرها تركيا وحلفاؤها إرهابية.

كما شنت أنقرة عدداً من الهجمات ضد معسكرات يشتبه بانتمائها لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق خلال الأسبوع الماضي.