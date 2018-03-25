العراق.. داعش يتبنى خطف وقتل 10 رجال شرطة

أعلن تنظيم #داعش مسؤوليته عن خطف وقتل 10 من رجال الشرطة العراقية.

وأظهرت صور نشرها التنظيم المتطرف على الإنترنت، في وقت متأخر السبت، 8 رجال يرتدون ملابس مدنية جاثين على ركبهم في منطقة مفتوحة حيث كان مسلحون يصوبون بنادق إلى ظهورهم. وأظهرت صورة أخرى رجلين يحيط بهما مسلحون يلوحون بسكاكين.

وقال شرطيان، الأحد، إن 9 من قوات #الشرطة_الاتحادية خطفوا، الثلاثاء، على أيدي مسلحين متنكرين بزي رسمي للقوات شبه العسكرية المدعومة حكوميا.

وأضافا، دون الكشف عن هويتهما، أن الجنود القتلى كانوا في عطلة عندما أوقف مسلحون سيارة أجرة دفع رباعي عند نقطة تفتيش على طريق سريع بين محافظتي #كركوك و #صلاح_الدين شمالي البلاد، وخطفوا الجنود قبل قتلهم.