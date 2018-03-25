نجاة نائب عراقي من تفجير استهدف موكبه في ديالي

نجا نائب في البرلمان العراقي، الأحد، من تفجير استهدف موكبه في محافظة #ديالى (شرق).

وقال النقيب في شرطة ديالى حبيب الشمري، لوكالة "الأناضول"، إن عبوة ناسفة جرى تفجيرها أثناء مرور موكب النائب #رعد_الدهلكي على طريق يصل بين مدينتي بلدروز وبعقوبة (مركز ديالي).

وأفاد الشمري بأن التفجير لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية، فيما تضرر عدد من سيارات الموكب جراء شظايا العبوة الناسفة.

ولم تتبن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور.

والدهلكي نائب في البرلمان عن ائتلاف "اتحاد القوى العراقية"، وهو أكبر تكتل للقوى السنية، حيث يشغل 53 مقعدا في البرلمان الحالي من أصل 328.