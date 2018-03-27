العبادي يحذر من انهيار عسكري ويعد بجهود كبيرة

دعا رئيس الوزراء العراقي، حيدر #العبادي، مواطني بلاده إلى التكاتف لمنع وقوع كارثة انهيار عسكري جديد تشبه ما حدث صيف 2014.

وجاء حديث العبادي على هامش لقائه وفداً من أهالي منطقة المعامل، التي شهدت احتجاجات واسعة مؤخراً على سوء الخدمات.

وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن المدن تعاني من نقص في الخدمات، وضعف في البنى التحية، وذلك نتيجة الإنفاق العسكري خلال السنوات الأخيرة.

وتعهد العبادي للعراقيين ببذل جهود كبيرة لتوفير الاحتياجات.

ويأتي حديث العبادي في وقت شهدت فيه مناطق شمال البلاد وخاصة محافظة #كركوك تصاعد الهجمات العنيفة التي يشنها #تنظيم_داعش الإرهابي ضد أهداف مدنية وأمنية.