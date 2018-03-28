العبادي: العراق ينأى بنفسه عن التوتر الأميركي الإيراني

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر #العبادي، الأربعاء، أن بلاده تريد أن تنأى بنفسها عن الصراع بين #الولايات_المتحدة و #إيران.

وقال العبادي، خلال مؤتمر للطاقة في بغداد، إن #العراق يريد تحقيق "توازن" في علاقاته مع واشنطن ومع طهران، مشيراً إلى أن هذه السياسة تصب في صالح بغداد.

كما لفت إلى أن العراق "ينأى بنفسه" عن التوتر بين إيران والولايات المتحدة.

وعبر العبادي عن أمله في ألا تنسحب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران.

وكان مدير تخطيط السياسات في وزارة الخارجية الأميركية، بريان هوك، قد أعلن الخميس الماضي، أن بلاده تتفاوض مع شركائها #الأوروبيين على إضافة ملحق إلى #الاتفاق_النووي.

ويتضمن الاتفاق إجراءات أكثر شدة لمنع طهران من تطوير أسلحة نووية، وإجبارها على وقف سلوكها الإقليمي المزعزع للاستقرار.

وقال المسؤول الأميركي، خلال مؤتمر صحافي في واشنطن، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 2015 فيه كثير من أوجه القصور، ولا يمكن السماح باستمراره على وضعه الحالي.