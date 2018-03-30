425 نازحاً عراقياً يعودون من تركيا إلى بلدهم

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين بالعراق عن عودة نحو 425 نازحا عراقيا من #تركيا إلى #العراق.

وذكرت مسؤولة قسم محافظات إقليم #كوردستان في الوزارة جوان محمود في بيان رسمي، أن الوزارة مستمرة بتنفيذ برنامج (العودة الطوعية المجانية) للنازحين العراقيين المتواجدين في دول الجوار، وقد نقلت 425 نازحا عراقيا من تركيا برا عبر منفذ إبراهيم الخليل التابع إلى قضاء زاخو بمحافظة دهوك وبالتعاون مع وزارة النقل لإيصالهم إلى مناطق سكناهم الأصلية في جانبي الموصل الأيسر والأيمن.

وأضافت جوان محمود أن " #النازحين كانوا متواجدين في مخيم أكدة في الأراضي التركية"، وأن الوزارة وزعت بينهم وجبات غذائية سريعة بالتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.